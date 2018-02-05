Украина вошла в список стран с самыми высокими показателями суицидов. Об этом сообщили Минздрав.

Украина  входит в список из 25 стран мира с самыми высокими показателями суицидов, в то же время, наши показатели являются одними из самых высоких в Европе. Военный конфликт на Востоке страны усиливает эмоциональный кризис.

Проект "Линия жизни. Украина", в рамках которого будет открыта горячая линия, возглавил Пит Шмигель  -  бывший генеральный директор общественной организации LifelineAustralia – горячей линии, которая ежегодно оказывала эмоциональную поддержку свыше 1 млн австралийцев.

"В Австралии благодаря работе национальной горячей линии удается спасать 50 тысяч жизней ежегодно. Мы уверены, что создание такой линии здесь поможет спасти жизнь многим украинцам. Когда украинцы в кризисном состоянии звонить в "Линию жизни", мы хотим, чтобы они знали, что к ним отнесутся с уважением, их выслушают и услышат (к сожалению, иногда слушать и слышать – это разные вещи), поддержат, что их ситуация не является безнадежной и в дальнейшем им есть куда обратиться за помощью. Эти небольшие акты сострадания часто спасают жизнь", – сказал Шмигель.

На сегодня участники проекта разрабатывают оперативный план и сотрудничают с международными донорскимии сообществами относительно возможных форм поддержки.

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