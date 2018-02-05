Запорожский автомобилестроительный завод рассматривает возможность серийного производства нового автомобиля после того, как ранее перестали выпускать "Ланос".

Об этом сообщает LIGA.net.

Владелец УкрАВТО Тариэл Васадзе заявил что сейчас ведутся переговоры, чтобы поставить на место "Ланоса" более модернизированную машину. Но она появится не раньше чем через два года.

Васадзе, уточнил, что для того, чтобы поставить новую модель на действующем современном заводе, надо инвестировать не один миллиард долларов.

Он подчеркнул, что экономически целесообразный объем производства - минимум 50тысяч автомобилей в год, а это возможно, когда внутренний рынок достигнет размера не менее 300 тысяч новых легковых автомобилей.

Как сообщала "Страна", Тариэл Васадзе заявил, что готов продать контрольный пакет Запорожского автозавода (ЗАЗ) инвестору, который профессионально занимается автомобильным бизнесом.