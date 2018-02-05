Глава радикальной организации "Братство" Дмитрий Корчинский назвал российских артистов "животными", которых нужно изолировать и "держать в зоопарках". Об этом он сказал в эфире "112 Украина".

При этом он не считает, что им нужно запрещать въезд в Украину из-за угрозы нацбезопасности.

"Без сомнения, национальной безопасности они (российские артисты, - Прим.Ред.) не несут угрозы. Нужно говорить, что животных на территорию Украину можно ввозить только в железных клетках и держать в зоопарках. Если эти люди обслуживают оккупанта являются чудовищами, то есть животными, пусть въезжают, но ввозить их надо в железных клетках. Тогда ни у кого не будет проблем и будет все нормально", - заявил Корчинский.

Высказывание про артистов - с 14:40.

Ранее Кириленко анонсировал законопроект о гастролях украинских артистов в России: сбор в пользу ВСУ и единый реестр.

Также напомним, СБУ отказала только одному российскому артисту в гастролях за 2 месяца действия нового закона.