64-летняя супруга президента Франции Брижит Макрон появилась на публике в африканском турне в достаточно официальных образах. О нарядах первой леди Франции сообщает Harper's Bazaar.

В аэропорту Брижит появилась в алом жакете, белой блузке, узких брюках и ботильонах с контрастными белыми полосами. Она спускалась по трапу самолета, взяв мужа за руку. Он искренне улыбался встречающим.

Брижит и Эммануэль Макрон Фото: East News

После Туниса супруги отправились с визитом в Сенегал, где встретились с президентом Маки Саллом, его супругой Мариме Файе Салл и Рианной.

Фото: East News

На этих встречах мадам Макрон появилась в синем тренче, юбке выше колена с перфорацией.

Позже первая леди Франции появилась в компании мужа в однотонном брючном костюме и ярком шарфе с графическим рисунком.

Фото: East News

Позже она появилась на публике в изумрудном брючном костюме. Брюки Макрон были с завышенной талией и зауженные по фигуре, блуза была строгая белая. А вот на шее у Макрон можно было разглядеть интересное украшение с разноцветными круглыми бусами в несколько рядов. Изделие больше напоминало африканский сувенир, нежели ювелирную вещь.

Фото: East News

Как сообщала "Страна", ранее Бриджит Макрон пришла на саммит в шелковом камзоле Louis Vuitton.

Также "Страна" писала, что номер журнала Elle с Брижит Макрон на обложке стал самым продаваемым за 10 лет.