Звездный и скандальный форвард французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар устроил роскошную мега-вечеринку в Париже по случаю своего 26 дня рождения. Хотя день рождения у футбольной звезды сегодня, 5 февраля, звездная тусовка по этому поводу прошла накануне, в воскресенье.

Неймар пригласил своих гостей в роскошный Pavillon Cambon в центре Парижа. Об этом передает Daily Mail.

В списке приглашенных оказались игроки ПСЖ - Килиан Мбаппе, Марко Верратти, Анхель Ди Мария, Тьяго Силва, Маркиньос, Юлиан Дракслер, Дани Алвес и Кевин Трапп. Но вишенкой на торте, безусловно стал форвард Реала - великий Роналдо.

На официальную часть церемонии гости съехались в строгих черных смокингах, а когда вечеринка переместилась в дом Неймара, все несколько расслабились. Виновник торжества разделся до пояса и пел зажигательные песни, а потом нисколько не стесняясь гостей, слился в страстном поцелуе со своей подружкой Бруной Маркезини.

Видео с дня рождения Неймар опубликовал в своем Instsagram.

Неймар эпически отпраздновал свой день рождения from Страна.ua on Vimeo.

Неймар эпически отпраздновал свой день рождения: танцы голышом и страстный поцелуй from Страна.ua on Vimeo.