В Ковеле Волынской области деду, который высек своего 10-летнего внука ремнем, присудили 40 часов общественных работ.

Об этом сообщает "Район.Ковель".

Отмечается, что инцидент произошел 23 ноября 2017 года. На судебном заседании дед пояснил, что решил, что внук ведет себя без должного уважения, поэтому ударил его ремнем. По его словам, это случилось впервые. Но, нецензурно, как говорилось в заявлении, он не выражался и драки не совершал.

Внук рассказал, что когда он со своим дедом играл в игру, дед стал кричать на него и оскорблять, а потом снял ремень и стал хлестать его по голове, спине, рукам и ногам. Всего дед нанес 5 ударов, пока не вмешалась бабушка.

Во время суда внук также заявил, что обвиняемого не простил, потому что ссоры по вине деда возникают часто. На мужчину в июле 2017 суд уже накладывал админвзыскания за насилие в семье.

Судья признала деда виновным и наложила на него административное взыскание - 40 часов общественных работ.

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