В японском городе Кандзаки префектуре Сага военный вертолет Apache AH-64 упал на жилой квартал. Об этом сообщает The Telegraph.

Сообщается, что вертолет принимал участие в учениях и стал резко снижаться.

Крушение вертолета произошло недалеко от начальной школы.

По данным агентства, вертолет зацепил двухэтажный дом и повредил окружающие здания. На месте происшествия работали пожарные.

Как сообщала "Страна", ранее во Франции разбились два военных вертолета, пятеро человек погибли.

Также "Страна" писала, что в США на дом упал вертолет. На борту вертолета находилось четыре человека. Один из пострадавших выжил и дал показания, - рассказали в полиции Ньюпорт-Бич. Инцидент произошел в округе Ориндж. Сотрудники аэропорта имени Джона Уэйна, откуда взлете вертолет, определил модель как "Робинсон 44".