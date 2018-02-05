Появились фото, как из-за снегопада во Львове упали десятки деревьев
На выходных во Львове упало 92 дерева, которые повредили 8 автомобилей.
Об этом рассказала директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Ирина Маруняк, сообщает сайт горсовета.
"За 2 дня упало 92 дерева, из них 9 - в Галицком районе; 14 - в Железнодорожном районе; 15 - в Сиховском районе; 12 - во Франковском районе; 12 - в Шевченковском районе и 30 в Лычаковском районе города Львова (из них 8 деревьев упали в Винниках и 12 в Шевченковском гаю).
В результате падения деревьев было повреждено 8 автомобилей, которые были припаркованы в неположенных местах.
Фото: city-adm.lviv.ua
Фото: 24tv.ua
Напомним, что из-за сложных погодных условий в ночь на воскресенье, 4 февраля, в Украине были обесточены 394 населенных пункта в семи областях.
Как сообщала "Страна", 5 февраля, синоптики прогнозируют резкое похолодание с возможными осадками в большинстве областей Украины.