Вероятность дальнейшего повышения учетной ставки уже в ближайшей перспективе, если инфляция не начнет снижаться, является высокой. Такое мнение высказали большинство членов комитета НБУ по монетарной политике, говорится на сайте регулятора.

"В ходе обсуждения большинство членов комитета (6 человек) высказали мнение относительно необходимости повышения учетной ставки на 150 базисных пунктов до 16%", - говорится в документе.

По информации НБУ, досрочное прекращение программы с Международным валютным фондом и более мягкая фискальная политика будут основаниями для дальнейшего ужесточения монетарной политики в Украине, и ее смягчение (снижение учетной ставки) до конца 2018 года маловероятно.

"Члены монетарного комитета согласились, что в текущей ситуации более жесткая монетарная политика будет иметь довольно ограниченное влияние на экономический рост, поскольку он происходит на фоне медленного возобновления кредитования. При этом ключевым сдерживающим фактором для более активного роста кредитования в настоящий момент является низкий уровень защиты прав кредиторов", - говорится в документе.

Напомни, что в Украине после роста учетной ставки подорожали кредиты.

"Страна" рассказывала, как повышение учетной ставки НБУ скажется на украинской экономике, инфляции и курсе гривны.