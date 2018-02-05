Бывший лорд и главный британский судья Вулф назначен на должность главного судьи нового коммерческого суда в Казахстане. Об этом сообщает The Time.

Вместе с Вулфом в судебной отрасли будут работать еще восемь известных судей и авторитетных адвокатов из Соединенного Королевства. Суды уже созданы в Сингапуре, Гонконге, Дубае, Абу-Даби и Катаре. Суд в Казахстане открывается в рамках программы модернизации при участии Международного финансового центра "Астана" с тем, чтобы превратить его в ведущий финансовый хаб в Центральной Азии.

"Это первый суд такого рода в Евразии. У Казахстана огромная граница с Китаем и Россией, а Китай строит новый шелковый путь, который пройдет прямо через территорию этой страны. По этим причинам суд может достичь высоких результатов", - сказал лорд Вулф.

Известно, что в суде будут использоваться законы Международного финансового центра "Астана", которые являются общим английским правом. "Независимость гарантируют поправки в конституцию страны", - отметил лорд Вулф.

Лорд Вулф участвовал в создании суда в Дохе, работая вместе с Кристофером Кэмпбеллом-Холтом, который был назначен секретарем нового суда.

По словам лорда Вулфа, Казахстан преимущественно мусульманская страна с либеральной формой ислама, и люди могут исповедовать любую религию. Примерно 25% населения исповедует русское православие. Законы шариата в судах не используются.

Что касается ситуации с правами человека в стране, то Вулф утверждает, что там существует равенство полов, и что Казахстан отходит от традиций главенства мужчины. Привлечение к работе британских судей указывает на то, что эту идею поддерживает и президент Назарбаев, который настаивает на осуществлении реформ с 1991 года, когда страна обрела независимость от России.

Суд открылся в январе, на начальном этапе главное внимание в работе будет уделяться подготовке местных судей и адвокатов.

Среди приглашенных из Британии судей и адвокатов сэр Робин Джейкоб (Robin Jacob), сэр Стивен Ричардс (Stephen Richards), сэр Джек Битсон (Jack Beatson), сэр Руперт Джексон (Rupert Jackson), королевский адвокат лорд Фолкс (Lord Faulks), королевский адвокат Эндрю Спинк (Andrew Spink), королевский адвокат Том Монтегю-Смит (Tom Montagu-Smith) и Патриция Эдвардс (Patricia Edwards). Битсон и Джексон займут свои должности после того, как уйдут в отставку из апелляционного суда, что произойдет в этом и следующем месяце, соответственно. Консультативный совет возглавит королевский адвокат Майкл Блэр (Michael Blair).

Судьи будут приезжать в Казахстан пять раз в год. Все они приведены к присяге на особой церемонии, и присяга эта напоминает ту, которую они принимали в Британии. У них будут мантии под цвет казахстанского флага - голубые с золотом.

Как сообщала "Страна", что стала известна дата окончательного и бесповоротного выхода Великобритании из Евросоюза

Также СМИ узнали о существовании масонских лож в элите Великобритании.