У берегов испанского анклава Мелилья (северная Африка, граница с Марокко) обнаружили тела 16 погибших мигрантов. Об этом сообщает AFP.

Тела мигрантов заметил пассажирский паром Sorolla, который предупредил спасательные службы Испании и Марокко. Поиском тел занимались марокканские службы при поддержке вертолета испанской гражданской гвардии. Тела людей находились в море в четырех морских милях от берега.

Марокканский чиновник рассказал агентству, что среди найденных погибших было три женщины. По его словам, все были из Африки, один – марокканец. Предполагается, что лодка, на которой мигранты пытались добраться до испанских берегов, затонула несколько дней назад.

BBC отмечает, что Мелилья часто используется африканскими мигрантами, чтобы попасть в Европу.

Острый миграционный кризис возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По информации президента Европейского совета Дональда Туска, в течение 2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн мигрантов.

В Международной организации по вопросам миграции сообщают, что в 2017 году в Европу прибыло 184 169 беженцев, 3116 погибло или пропало, в 2018 году – 7242 и 243 соответственно.

Как сообщала "Страна", в Италии неизвестные отстреливали темнокожих мигрантов из окна машины.

Напомним также, что в Средиземном море акулы напали на тонущих мигрантов.