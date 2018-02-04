Еврокомиссия собирается ускорить присоединение стран западной части Балканского полуострова к Евросоюзу стран. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

"Членство в ЕС государств Западных Балкан в политических и экономических интересах Евросоюза", - говорится в сообщении документа Еврокомиссии, который будет представлен во вторник в Страсбурге.

Речь идет о Сербии, Черногории, Македонии, Албании, Боснии и Герцеговине, а также о самопровозглашенном Косово.

По словам официального представителя ЕС по внешней политике Дэвида Макаллистера, если в ближайшие годы страны осуществят всеобъемлющие реформы, они присоединятся к ЕС.

При этом указывается, что Сербия и Черногория могут примкнуть к ЕС уже в 2025 году. Правда, Белграду придется заключить "юридически обязывающее соглашение о нормализации отношений между Сербией и Косово".

Косово провозгласила независимость в одностороннем порядке, в настоящий момент она признана как самостоятельное государство 108 странами-членами ООН. Согласно Конституции Сербии, Косово входит в состав Сербии как автономный край Косово и Метохия.

В Евросоюзе на настоящий момент состоят 28 государств.

Как сообщала "Страна", Испания против того, чтобы Косово вошло в Евросоюз.

Напомним также, что в ЕС назвали дату следующего расширения, но Украины в кандидатах нет.