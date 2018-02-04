В воскресенье, 4 февраля, лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили после месячного перерыва вывел людей на марш за импичмент Порошенко.

После мероприятий в правительственном квартале автоколонна сторонников Михо решила отправиться к дому президента Петра Порошенко в селе Козин Киевской области и продолжить акцию протеста там.

Отмечается, что территория дома президента оцеплена плотным кордоном полиции. На митинге выступают активисты, но самого Саакашвили на акции не видно.

В частности, митингующие вывесили транспарант со словами "коррумпированный Петр Порошенко должен уйти в отставку".

Возле дома стояли шеренги правоохранителей, они не вмешиваются в действия митингующих, которых собралось около 70 человек.

Как сообщили в полиции Киевской области, после проведения акции протеста у дома Порошенко участники разъехались по домам. Нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Детальнее о том, что происходило в Киеве в воскресенье, 4 февраля, смотрите по хронике "Страны".