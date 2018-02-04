В Москве из-за сильного снегопада 4 февраля повалены две тысячи деревьев, задержаны более ста рейсов, с последствиями непогоды пытаются справится несколько тысяч человек. Об этом сообщает РИА "Новости".

Местные службы сообщают о падениях деревьев, порыве линий электропередач и гибели человека. Помимо этого в столице отменены 16 авиарейсов, еще 70 задерживаются.

Высота снежного покрова в Москве достигла 43 см. За последние сутки выпало 19 мм осадков, что стало абсолютным рекордом. Непогода уже забрала жизнь одного человека. Еще пятеро получили травмы. Об этом сообщило "Эхо Москвы".

Синоптики прогнозируют, что дальнейшая ситуация будет только ухудшаться. В ближайшие дни ожидаются метель, заносы на дорогах, гололедица и гололед.

Пробки на дорогах днем достигали шести баллов, позднее они снизились до четырех баллов. В МЧС "Интерфаксу" сказали, что снег не повлиял на работу метро и наземного общественного транспорта. Как уточнили в метрополитене, последствия снегопада у станций метро ликвидируют 2 300 человек.

В Гидрометцентре назвали снегопад 4 февраля самым сильным за всю историю наблюдений.

Напомним, в мае в Москве прошел ураган, в городе и области погибли 16 человек, были повреждены 200 зданий.

Как сообщала "Страна", в Москве из-за снегопадов уровень погодной опасности подняли до "оранжевого".