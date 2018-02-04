Возле пункта пропуска "Краковец" на границе с Польшей около 400 автомобилей скопились в очередях, несмотря на то, что протестующие челночники разблокировали все пункты пропуска на украинско-польской границе некоторое время назад.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГФС во Львовской области.

По данным пресс-службы, ситуация возникла в связи с перебоями в работе базы данных таможни в пункте пропуска "Краковец".

В связи с возникшей ситуацией таможенники просят выбирать для пересечения границы с Польшей соседние пункты пропуска – "Рава-Русская", "Грушив" и "Шегини".

Как сообщала "Страна", 3 февраля жители приграничных районов Львовской области несколько часов перекрывали дороги к пунктам пропуска "Рава-Русская" и "Шегини" на границе с Польшей. "Челночники" требовали отменить пошлины на ввоз товара.