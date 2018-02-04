Россия пошла навстречу Турции в вопросах приобретения Анкарой ракетно-зенитных комплексов С-400. С таким утверждением, как сообщает агентство Anadolu, выступил в воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган.

"Российская сторона пошла навстречу Анкаре как по вопросам цены и сроков поставок ЗРК, так и в контексте налаживания совместного производства и передачи технологий", - утверждает он.

По словам президента, Турция "наряду с закупкой С-400 делает ставку на производство отечественных систем ПРО".

"Именно с этим связано наше недавнее соглашение турецких концернов ASELSAN и ROKETSAN с европейским оборонным концерном EUROSAM", - подчеркнул Эрдоган.

Турецкий президент также заявил, что Анкара "в будущем планирует не закупать комплексы ПВО из-за рубежа, а намерена производить собственные".

Напомним, сделку между Анкарой и Москвой не одобрили в США. Кроме того, Госдеп пытается недопустить закупок С-400 и Катаром.