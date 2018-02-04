В больницах 116 человек. Появились подробности столкновения поездов в США
После столкновения пассажирского поезда компании Amtrak с грузовым железнодорожным составом в американском штате Южная Каролина, 116 человек были доставлены в больницы. Об этом сообщает CNN.
В трагедии погибли два человека. Погибшие были сотрудниками Amtrak.
Сообщается, что пассажирский поезд следовал по маршруту Нью-Йорк - Майами. В нем находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа.
Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер сообщил журналистам, что место аварии представляет собой "ужасное зрелище".
"Локомотив пассажирского поезда, поезда Amtrak, который ехал на юг, с трудом можно разглядеть. Это была серьезная авария", – сказал он.
Губернатор добавил, что в стране должна пройти дискуссия о безопасности на железнодорожном транспорте.
Фото: Lexington Sheriff
Фото: Instagram/analognightmare
Фото: Instagram/analognightmare
Как сообщала "Страна", поезда столкнулись вблизи шоссе. Согласно официальной информации, поезд шел по неправильному пути, когда столкнулся с другим поездом и сошел с рельсов в районе Колумбии, штат Южная Каролина.
Напомним, эта авария стала вторым инцидентом с пассажирским поездом Amtrak за последнюю неделю. Один человек погиб и несколько других получили травмы в минувшую среду, когда чартерный поезд Amtrak, в котором члены Конгресса и их родные ехали на неформальную встречу республиканцев в Западной Вирджинии, столкнулся с мусоровозом на юго-западе Вирджинии.