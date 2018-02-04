После столкновения пассажирского поезда компании Amtrak с грузовым железнодорожным составом в американском штате Южная Каролина, 116 человек были доставлены в больницы. Об этом сообщает CNN.

В трагедии погибли два человека. Погибшие были сотрудниками Amtrak.

Сообщается, что пассажирский поезд следовал по маршруту Нью-Йорк - Майами. В нем находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа.

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер сообщил журналистам, что место аварии представляет собой "ужасное зрелище".

"Локомотив пассажирского поезда, поезда Amtrak, который ехал на юг, с трудом можно разглядеть. Это была серьезная авария", – сказал он.

Губернатор добавил, что в стране должна пройти дискуссия о безопасности на железнодорожном транспорте.

Фото: Lexington Sheriff‏

Фото: Instagram/analognightmare

Фото: Instagram/analognightmare

Как сообщала "Страна", поезда столкнулись вблизи шоссе. Согласно официальной информации, поезд шел по неправильному пути, когда столкнулся с другим поездом и сошел с рельсов в районе Колумбии, штат Южная Каролина.

Напомним, эта авария стала вторым инцидентом с пассажирским поездом Amtrak за последнюю неделю. Один человек погиб и несколько других получили травмы в минувшую среду, когда чартерный поезд Amtrak, в котором члены Конгресса и их родные ехали на неформальную встречу республиканцев в Западной Вирджинии, столкнулся с мусоровозом на юго-западе Вирджинии.