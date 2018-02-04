На футбольных сборах в Испании киевский клуб "Динамо" сенсационно уступил футбольному клубу Академия Пушкаша, дочернему клубу "Видеотона".

Как информирует пресс-служба "Динамо", киевляне пропустили первыми, однако усилиями Мораеса отыгрались в конце первого тайма. Во второй половине Хльобас вывел Динамо вперед.

Однако в самой концовке встречи Академия Пушкаша забила дважды, на 89-й и 90-й минутах.

Отметим, что в товарищеском матче дебютировал перуанец Карлос Самбрано, а также принял участие находящийся на просмотре 23-летний атакующий полузащитник сборной Молдовы.

"Динамо" (Киев, Украина) - Академия Пушкаша (Фельчуте, Венгрия) - 2:3 (1:1)

Голы: Мораес (43), Хльобас (59) — Диалло (14), Сечи (89), Мадараш (90).

Отметим, что Академия Пушкаша - дочерняя команда футбольного клуба "Видеотон". Целью основателей было создание академии для "Видеотона" и почтение чести бывшей звезды венгерского футбола Ференца Пушкаша.

Ранее сообщалось, что Динамо утвердило состав на Лигу Европы.