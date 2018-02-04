В воскресенье, 4 февраля, двое турецких военнослужащих погибли и пятеро получили ранения в ходе операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

В Генштабе воздушный сил Турции отметили, что погибшие участвовали в боях против террористов из Рабочей партии Курдистана, отрядов "Сил народной самообороны", партии "Демократический союз" и боевиков террористической организации "Исламское государство.

Кроме того, ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о том, что турецкие военные "уничтожили в сирийском Африне 538 целей и нейтрализовали 935 террористов".

Напомним, Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил демократической Сирии" и ДС в регионе Африн, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими. Президент Турции Реджеп Эрдоган обещал, что операция будет быстрой.

Как сообщала "Страна", ранее в России подтвердили гибель пилота Су-25, сбитого в Сирии.