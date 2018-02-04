Государственная фискальная служба приняла решение по оспариванию министром финансов Александром Данилюком результатов налоговой проверки и снизила ему сумму доначислений по налогу на доходы физлиц. Однако, по словам его адвоката, начисления основной суммы НДФЛ в размере около 517 тысяч грн ГФС оставила без изменений.

Об этом сообщил адвокат министра Виталий Наум в Facebook.

"Решением ГФС от 02.02.2018 года жалоба Данилюка удовлетворена частично", - написал он.

"Отменены начисления налога на доходы физлиц в размере около 95 тысяч грн., тогда как начисления основной суммы НДФЛ в размере около 517 тысяч грн ГФС оставила без изменений", - добавил Наум.

Адвокат приходит к выводу, что жалоба Данилюка по существу не рассматривалась.

"ГФС не предоставила комментариев на аргументы Данилюка, приведенные им в жалобе к ГФС", - отметил он.

"Более того, есть даже основания считать жалобу Данилюка удовлетворенной автоматически, поскольку он так и не получил "мотивированного" решения ГФС в установленные сроки (как этого требует ст. 56 Налогового кодекса)", - добавил Наум.

"Однако эти и другие аргументы мы будем предоставлять уже в суде. В ближайшее время мы будем подавать соответствующий административный иск", - резюмировал адвокат.

Фото: facebook.com/naum.vm

Ранее сообщалось, что ранее Данилюк назвал вылетом Украины из программы МВФ неполучение страной ни одного транша в этом году.

Напомним также, что Генпрокурор Луценко заявил, что налоги Данилюку нужно заплатить, или сесть за решетку.