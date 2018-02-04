В Харькове завершили досудебное расследование дела о резонансном ДТП на Сумской с шестью погибшими, срок действия ареста для участницы ДТП Елены Зайцевой истекает 14 февраля. Об этом сообщается на сайте суда.

Автоматизированная система документооборота распределила дело в компетенцию судьи Киевского райсуда города Виктора Попраса. Этот судья известен тем, что признал виновным антимайдановца Игната Кромского, известного как "Топаз" в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Мужчину приговорили к 8 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Дело расследовалось по статье 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) уголовного кодекса Украины. Данная статья предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Следует уточнить, что согласно решению суда, срок ареста девушки истекает 14 февраля этого года.

Напомним, смертельное ДТП произошло вечером 18 октября на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. Автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице 26 октября.

Как сообщала "Страна", 20 октября Киевский райсуд Харькова арестовал водителя Lexus Елену Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. В ходе заседания суда адвокат Зайцевой Юлия Козырь заявила, что водитель второго автомобиля – Volkswagen Touareg Геннадий Дронов нарушил Правила дорожного движения, однако ему подозрение не выдвинуто.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

13 декабря Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения обоим подозреваемым до 10 февраля включительно. Суд также обязал следователя обеспечить медобследование Дронова.