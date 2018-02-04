Известный волонтер Леонид Краснопольский погиб в ДТП. Об этом написала его супруга на своей странице в Facebook.

"Сегодня днем Леня погиб в ДТП", - пишет она.

Фото: facebook.com

Леонид Краснопольский

Соболезнования погибшему написал и мэр Днепра Борис Филатов.

"У меня нет слов. Просто нет. Только вчера мы поругались с ним в Фейсбуке, а сегодня его уже нет. Да, Леня Краснопольский погиб сегодня в ДТП", - написал мэр Днепра.

Леонид Краснопольский - украинский волонтер, предприниматель, владелец магазина HUNTA.IN.UA, в котором продается патриотическая продукция, а прибыль от реализации направляется на помощь ВСУ. Дизайнер из Донецка, Леонид с самого начала "русской весны" помогал украинским военным, за что после доноса был брошен "на подвал" в захваченном здании СБУ. После освобождения он поселился в Днепре.

Напомним, в зоне АТО под Авдеевкой погиб 22-летний военнослужащий украинской армии.

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