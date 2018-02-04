В ДТП на Прикарпатье погиб известный звукорежиссер с женой
В ДТП на Прикарпатье погибли известный звукорежиссер с женой. Авария произошла на Тисменецкой трассе в селе Подпечеры на Ивано-Франковщине. Об этом сообщает сайт "Полтавщина".
Издание сообщает, что погибшим оказался известный в Полтавской области и Украине звукорежиссер телеканала "Лтава" Петр Петрович Сливка и его жена Елена.
За рулем "Toyota Corolla" была женщина, которая не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где легковушка столкнулась с грузовиком "МАN". Супруги находились на пассажирском сидении. Все погибли.
Фото: poltava.to
Фото: poltava.to
Как сообщала "Страна", на Полтавщине собирались запустить европейскую систему снижения скорости авто.
Напомним также, что в Полтавской области на трассе перевернулся автобус с пассажирами.