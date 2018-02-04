Действующий глава Республики Кипр Никос Анастасиадис победил во втором туре президентских выборов после подсчета 100% бюллетеней. Об этом сообщил в воскресенье кипрский Избирком, передает AFP.

Анастасиадис набрал 55,99% голосов.

Никос Анастасиадис, фото - tass.ru

Отмечается, что его соперник, поддерживаемый Прогрессивной партией трудового народа Кипра ("АКЭЛ") - основной оппозиционной партией острова Ставрос Малас, получил только 44,01% голосов избирателей.

Как сообщает бюро прессы и информации Республики Кипр, инаугурация главы государства пройдет позднее в воскресенье на стадионе "Тассос Пападопулос - Элефтериа".

Напомним, что кипрский суд арестовал $820 млн Ахметова по делу "Укртелекома".

Компания Ахметова подала апелляцию на арест активов кипрским судом.