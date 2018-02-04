Украинские заробитчане могут "схватиться за колы" в Польше, если начнут сводить исторические счеты после принятого польским Сеймом "антибандеровского" закона об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов. Так считает экс-министр обороны Украины генерал армии Александр Кузьмук, пишет телеканал "112 Украина".

По словам военачальника, "историю нужно знать, но сводить счеты нельзя".

"Варшава регулярно напоминает Киеву о событиях Волынской резни и деятельности лидеров Украинской повстанческой армии Степана Бандеры и Романа Шухевича. Однако украинцам тоже есть что вспомнить", - подчеркнул Кузьмук.

Также Кузьмичук отметил, что украинско-польские отношения исторические споры могут только усугубить.

"Если вспоминать историю, 100, 200 лет назад, даже короля Болеслава, 1000 лет назад, то мы столько наберем, что те миллион двести тысяч украинцев, которые сегодня в Польше, о которых сегодня вспомнили, "а может, с ними что-то будет". Да это пятый украинский фронт пошел в Польшу. И ничего с ним не будет. Да он схватится за колы, если мы будем вспоминать всех казаков от Львова до Киева повешенных", - заявил экс-министр обороны.

Как сообщала "Страна", "Свобода" собирается заблокировать польские консульства из-за закона о "бандеризме".

Напомним также, что в ОБСЕ призвали президента Польши ветировать поправки к "закону о бандеризации".