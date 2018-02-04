В матче лидеров чемпионата Украинской хоккейной лиги – "Донбасса" и "Белого Барса" – произошла массовая драка, в которой приняли участие не только хоккеисты, находившиеся на льду, но и некоторые запасные игроки.

В результате потасовки арбитр встречи Максим Урда выписал участникам драки в общей сложности 115 минут штрафа.

При этом игроки "Донбасса" Александр Влад, Андрей Григорьев и Виктор Захаров закончили встречу досрочно.

Сам матч завершился победой "Донбасса" 7:3, которая позволила дончанам упрочить свое лидерство в турнирной таблице чемпионата.

Как сообщалось ранее, 25 января в регулярном чемпионате УХЛ МХК "Динамо" разгромило на своем льду "Галицких Львов".

Еще мы писали, что на обновленной ледовой арене в Кременчуге в конце января был установлен рекорд УХЛ по числу зрителей.