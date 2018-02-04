В Москве, где прошел самый мощный за всю историю метеонаблюдений снегопад, объявили "оранжевый" уровень погодной опасности. Об этом сообщает kp.ru.

В настоящее время погодные условия в мегаполисе представляют реальную опасность, имеется вероятность стихийных бедствий, а также нанесения ущерба из-за сильного снега и обледенения.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за непогоды свыше двух тысяч деревьев были повалены.

В столичном главке МЧС создан оперативный штаб в связи с непогодой.

По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, на предстоящей неделе вероятность выпадения снега в Москве начиная со вторника будет не очень большой.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Фото: kp.ru

Фото: kp.ru

Фото: kp.ru

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи. В результате стихии пострадали еще пять человек. Повалены 360 деревьев.

Как сообщала "Страна", 3 февраля в Москве выпало 14 миллиметров осадков, что стало рекордом для этого дня за всю историю наблюдений.