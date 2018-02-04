В Закарпатской области на перевалах трассы Киев-Чоп фуры простаивают в километровых пробках из-за непогоды и снегопадов. Фото большегрузов, которые не могут сдвинуться с места, публикует издание Мukachevo.net.

Фуры блокируют проезд для других автомобилей, потому как обочины не расчищены от снега.

Осложнение движения на дорогах наблюдается от Закарпатья в сторону Львова до г.Козевая, самая сложная ситуация - вблизи с.Мохнатое.

Фото: mukachevo.net

Фото: mukachevo.net

Фото: mukachevo.net

Фото: mukachevo.net

Как сообщала "Страна", такая ситуация на трассе международного значения наблюдается со вчерашнего дня, хотя сегодня спасатели отметили, что проезд уже обеспечен.

На месте работает одно авто спасателей.

Напомним также, что дома на Закарпатье затоплены по фундамент. Вода накрыла села и сельхозугодья.