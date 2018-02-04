В Одессе возле Воронцовской колоннады неизвестные обрисовали стену памяти Кузьме Скрябину. Об этом пишет "Думская".

По словам очевидцев, инцидент произошел в ночь после дня смерти украинского певца.

На фото видно, как вандалы нацарапали на стене слова: "искренне поздравляю с праздником".

Фото: dumskaya.net

Однако спустя некоторое время. благодаря неравнодушным одесситам, первоначальный вид стены был восстановлен.

Напомним, недавно в Харькове вандалы изуродовали памятник атаману Сирко.

Также мы писали о том, как в Одесской области вандалы надругались над старыми могилами на Котовском кладбище.

Еще напомним, что вандалы разрисовали Контрактовую площадь в Киеве.

Неизвестные "художники" баллончиками обрисовали урны, стенд и даже общественный туалет.