В Одессе вандалы обрисовали нецензурными надписями стену памяти Скрябина
В Одессе возле Воронцовской колоннады неизвестные обрисовали стену памяти Кузьме Скрябину. Об этом пишет "Думская".
По словам очевидцев, инцидент произошел в ночь после дня смерти украинского певца.
На фото видно, как вандалы нацарапали на стене слова: "искренне поздравляю с праздником".
Фото: dumskaya.net
Однако спустя некоторое время. благодаря неравнодушным одесситам, первоначальный вид стены был восстановлен.
Напомним, недавно в Харькове вандалы изуродовали памятник атаману Сирко.
Также мы писали о том, как в Одесской области вандалы надругались над старыми могилами на Котовском кладбище.
Еще напомним, что вандалы разрисовали Контрактовую площадь в Киеве.
Неизвестные "художники" баллончиками обрисовали урны, стенд и даже общественный туалет.
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