Economist Intelligence Unit опубликовала ежегодный рейтинг демократий Democracy Index 2017, в котором Украина занимает 83 место из 167.

Согласно отчету, Украина за год снизила общий балл - он составляет 5.69, тогда как в прошлогоднем рейтинге ее балл составлял 5.70

Фото: eiu.com

Как и в прошлом году, Украину отнесли к "гибридным" режимам, в которые также входит Молдова, Киргизстан, Грузия.

Россия в рейтинге входит в перечень стран с "авторитарным" режимом с показателем 3.17.

Стоит отметить, что Норвегия остается самой демократической страной в рейтинге, это место она занимает с 2010 года с показателем 9.87.

Наихудшие места в рейтинге занимают Конго и Чад - 1.50.

Democracy Index - это ежегодная классификация 167 стран мира по уровню развития демократии в них, составляемая британской компанией Economist Intelligence Unit.

При составлении классификации учитываются 60 разных показателей, сгруппированных по 5 категориям: выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, политическая ангажированность населения и политическая культура. Впервые индекс был составлен в 2006 году, дополнялся в 2008, 2010 и последующих годах.

Как сообщала "Страна", в мировом рейтинге свободы человека Украина заняла 132-ое место из 159 государств. Украинский показатель составил 5,95 из 10.

А Киев стал лидером по числу трудолюбивых жителей. Среднестатистический работник столицы за 2017 год отработал 1740 часов и заработал за этот период 133,6 тысяч гривен.