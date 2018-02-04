Сегодня, 4 февраля, участники митинга за импичмент президента Петра Порошенко отправились с Европейской площади в Киеве автопробегом к дому президента Украины Петра Порошенко. "Страна" следила за событиями в онлайн-хронике.

Заявленный накануне маршрут от парка Шевченко по Крещатику на Майдан пройти было невозможно из-за акции "АвтоЕвросилы" - организации, представляющей интересы владельцев машин на литовских номерах.

В это время бульвар Шевченко перегородили автобусы Нацгвардии – широкой колонне пройти там было также крайне проблематично.

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Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Митингующие также устроили акцию протеста у дома президента около часа дня.

Люди скандировали "Порошок выходи", "Выходи, подлый трус", "Отставка" и "Полиция с народом".

Полиция также присутствовала на месте, защищая подходы к резиденции. После безуспешных попыток, участники митинга прикрепили письмо Порошенко у ворот и под лозунги "Слава Україні, героям слава!" начали разъезжаться по домам.

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Также Саакашвили рассказал, что в центре Киева развернули несколько других акций, чтобы помешать протестам сторонников лидера "Руха новых сил", запланированным на ближайшее время.

Как сообщала "Страна", на вече после марша за импичмент Петра Порошенко была зачитана резолюция собрания.

"Наше главное требование - отставка Порошенко. Мы вызываем гражданина Порошенко на майдан 18 февраля для оглашения решения об отставке. В этот день мы выходим на Майдан в Киеве и во всех городах Украины", - зачитал нардеп Юрий Деревянко.