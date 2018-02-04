Бывший тренер испанской "Севильи" Эдуардо Бериццо вылечился от рака, который был у него диагностирован осенью 2018.

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, последние анализы показали, что 48-летнему специалисту больше не потребуется курс химио- и радиотерапии.

Операция по удалению рака простаты прошла 29 ноября. После своевременно проведенной операции аргентинцу больше не потребуется дополнительное лечение.

Ранее "Севилья" официально объявила об увольнении Эдуардо Бериццо с поста главного тренера команды.

Фото: google.com.ua

Как сообщала "Страна", о раке, который был обнаружен у тренера испанской Севильи Эдуардо Бериццо, объявил игрокам в перерыве матча, при счете 0 -3. Во втором тайме игроки Севильи делом доказали поддержку тренеру, отквитав три мяча. Матч закончился вничью 3 - 3.

Ранее мы сообщали, что в Испании у 15-летнего футболиста остановилось сердце во время матча.