В воскресенье, 4 февраля, в Киеве на Подоле прошел митинг против "Нацдружин", которые ранее прошли маршем по Крещатику.

Об этом сообщает "Украинская правда".

В митинге принимали участик от 20 до 30 человек. Среди них - преимущественно молодые люди, студенты, художники, IT-шники. Они заявили, что за порядком в стране должна следить полиция, а "Нацдружины" для этого не нужны.

Среди лозунгов митингующих: "Не хотим никаких нацдружин", "Там, где ходят строем, свободы не будет", "Титушкованные нацдружины не нужны", и т.д.

Позже участники акции двинулись символическим шествием по Подолу: от памятника Петру Сагайдачному до Почтовой площади. Митингующие шли под барабаны, скандируя "Нас не надо защищать".

Фото: pravda.com.ua

Напомним, что ранее сторонники акции заявили, что украинцам не нужны контролирующие дружины или подобные им парамилитарные структуры, и они считают позорным то, что власть предоставляет им легитимность.

Ранее "Страна" писала, как "Нацдружина" осуществила переворот в Черкассах и что это означает для всей Украины.