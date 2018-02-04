В воскресенье, 4 февраля, на Мальдивах военные, которые поддерживают президента, окружили здание парламента в день, когда Верховный суд страны должен решить, отстранять ли от выполнения обязанностей главу государства

Об этом сообщает Al Jazeera.

Многочисленные отряды солдат окружили парламент в Мале. Накануне генпрокурор заявил о возможных беспорядках, которые приведут к кризису нацбезопасности.

Руководители прокуратуры, полиции, вооруженных сил Мальдив заявили, что имеют информацию о том, что Верховный суд может отстранить президента страны Абдуллу Ямина от власти. Силовики подчеркнули, что не будут подчиняться "неконституционному" решению.

Объединенная оппозиция в свою очередь заявила о возможности захвата власти на островах военными, чтобы сохранить власть действующего президента. Оппозиционеры обвинили генпрокурора в запугивании судей.

Ранее Верховный суд вернул мандаты 12 оппозиционным депутатам, что дало возможность запустить процесс импичмента. Однако двух из этих депутатов арестовали после возвращения на Мальдивы по обвинению во взяточничестве.

Оппозиция потребовала немедленно освободить задержанных. При этом командующий армией, поддерживающий президента, заявил, что военные "не будут ждать и наблюдать, как Мальдивы переживают кризис".

Отряды солдат окружили парламент вскоре после того, как оппозиция предложила законодателям отправить в отставку генерального прокурора и министра обороны страны.

По некоторым сообщениям, президент страны готовится объявить режим чрезвычайного положения в стране.

Напомним, что в этот же день 4 февраля в Киеве прошло вече, посвященное импичменту Порошенко, в том числе связанному с отдыхом на Мальдивах.

Как сообщала "Страна", пограничники говорят, что Порошенко законно выехал из Украины на Мальдивы.