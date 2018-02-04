Во время Вече на Европейской площади лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что собирается создать свою версию "Миротворца" - "Миротворец" для нардепов.

Об этом он сказал во время выступления после сегодняшнего марша за импичмент Петра Порошенко.

Михаил Саакашвили предложил создать список депутатов, которые не хотят голосовать за отставку Петра Порошенко - опубликовать их адреса и ездить к ним домой "на разговор".

Напомним, что во время марша Михо озвучил ультиматум президенту: если он самостоятельно уйдет сейчас, "народ его простит". В противном случае Саакашвили пригрозил "народным гневом". Сегодня автоколонна активистов повезет это обращение домой к Порошенко.

Следующее вече назначено на 18 февраля на Майдане. В этот же день пройдут и другие вече в городах Украины

Как сообщала "Страна", Вече завершилось. Автоколонна МихоМайдана отвезет ультиматум Михаила Саакашвили к дому Петра Порошенко в Козине.