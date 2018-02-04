Во время вече на Европейской площади в Киеве, посвященного импичменту, Михаил Саакашвили заявил ультиматум к Петру Порошенко.

Об этом сообщают корреспонденты "Страны".

"Если он сейчас уйдет сам, избежав кровопролития, ему многое простят и оставят его в покое. Но хочу предупредить: если он и дальше будет репрессировать людей, тогда наказание будет очень суровым, и от народного гнева его ничего не спасет. В Россию он не сможет бежать, а на Западе его не примут", - сказал Саакашвили о президенте.

Вече завершилось. Автоколонна МихоМайдана отвезет обращение Михаила Саакашвили к дому Петра Порошенко.

Фото: Страна ua

Напомним, что на вече после марша за импичмент Петра Порошенко, на который своих сторонников позвал лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили, была зачитана резолюция собрания.

"Наше главное требование - отставка Порошенко. Мы вызываем гражданина Порошенко на майдан 18 февраля для оглашения решения об отставке. В этот день мы выходим на Майдан в Киеве и во всех городах Украины", - зачитал нардеп Юрий Деревянко.

"Страна" ведет онлайн-репортаж из центра Киева.