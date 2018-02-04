На вече после марша за импичмент Петра Порошенко, на который своих сторонников позвал лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили, была зачитана резолюция собрания.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Резолюцию вече зачитал нардеп Юрий Деревянко."Петр Мальдивский и Петр Сейшельский являют степень разложения украинской власти", - прочитал он. В резолюции говорилось, что Порошенко нужно было отправить под следствие еще после Иловайска и Дебальцево. А особенно после Панамских офшоров.

"Наше главное требование - отставка Порошенко. Мы вызываем гражданина Порошенко на майдан 18 февраля для оглашения решения об отставке. В этот день мы выходим на Майдан в Киеве и во всех городах Украины", - зачитал Деревянко.

После Деревянко вышел Саакашвили и рассказал о тактике дальнейших действий: "Они слабы как никогда. Не дай бог они сейчас от вас улизнут".

Вече проходит на Европейской площади.

Напомним, что "Страна" ведет онлайн-репортаж из центра Киева.

Как сообщала "Страна", изначально был заявлен традиционный маршрут - от парка Шевченко, далее по Крещатику и на Майдан. Но из-за проведения акции "евробляхеров" на пути следования, было решено изменить маршрут марша Саакашвили. Он проходил по улице Владимирской до Европейской площади.