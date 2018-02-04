Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что сейчас читает книгу известного британского писателя Иэна Макьюэна "Ореховая скорлупа".

Впечатлениями он поделился на своей странице в Facebook.

"Макьюэн, живой классик Его величества английского романа, вновь удивил.

В новой книге Гамлетом стал эмбрион, который является свидетелем заговора матери и дяди против изгнанного отца. И это не просто оригинальный взгляд на вечный Шекспировский сюжет. Я, например, вижу здесь сюжет Брексита. Кто-то, наверное, увидит другое. В любом случае это точно доставляет удовольствие", - написал Луценко и отметил, что это книга украинского издательства на украинском языке.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Напомним, что прошлым летом Юрий Луценко за один день накупил книг российских издательств, которые стоят как среднемесячная зарплата украинца. В списке было 19 книг, произвдения Макьюэна среди них не было.

Как сообщала "Страна", в Украине за год закрылись 136 книжных издательств.