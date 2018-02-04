По данным СМИ, в Молдове мэр села Сэсень Каларашского района и местные советники приняли символическую декларацию об объединении с Румынией. Всего такую декларцию подписали 10 населенных пунктов Молдовы.

Об этом сообщает Newsmaker.

"Для восстановления исторического права, к которому стремились на протяжении десятилетий бессарабские румыны в целом и граждан Сэсэни, в частности, жить вместе с братьями через Прут. Учитывая румынские традиции и обычаи по братства с румынским народом, объявляет союз немедленно и безоговорочно с нашей родиной, Румынией", - говорится в заявлении.

Также в декларации, адресованной президенту и парламенту Румынии, говорится, что села требуют возвращения румынских территорий, незаконно присоединенных бывшим СССР в результате пакта Риббентропа-Молотова.

В документе также содержится призыв к парламенту Республики Молдова с целью адаптации конституционных положений таким образом, чтобы обеспечить безусловное воссоединения территорий, которые были присоединены бывшим СССР.

Кампанию принятия символических заявлений об объединении с Румынией организовала унионистская гражданская платформа Acțiunea 2012.

Инициаторы проекта планируют, что в год столетия объединения Румынии аналогичное решение примут в ста населенных пунктах.

Фото: newsmaker.md/

Ранее президент Молдовы Игорь Додон распорядился созвать Высший совет безопасности, чтобы обсудить принятую в пяти молдавских селах декларацию об объединении с Румынией и поджог флага Молдовы на площади Великого национального собрания в Кишиневе. Он также заявил, что идея объединения Молдовы и Румынии может привести к гражданской войне.

Как сообщала "Страна", Молдова хочет взыскать миллиарды долларов с России за оккупацию Приднестровья.