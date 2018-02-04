На границе Закарпатской и Львовской областей, на трассе Киев-Чоп образовались километровые пробки из-за погодных условий.

Об этом сообщает Мukachevo.net.

На участке дороги скопились грузовики и легковых автомобили. Многие грузовики фактически попали в снежный плен и не могут преодолеть подъемы на перевалах в Карпатах.

Трасса международного значения не очищена от снега, местами снег намерз в виде колей.Такая ситуация наблюдается со вчерашнего дня, хотя сегодня спасатели отметили, что проезд уже обеспечен.

На месте работает одно авто спасателей.

Напомним, что из-за сложных погодных условий в ночь на воскресенье, 4 февраля, в Украине обесточены 394 населенных пункта в семи областях.

Как сообщала "Страна", вечером 3 февраля из снежных заносов на Закарпатье отбуксировали 29 авто.