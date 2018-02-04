Вечером 3 февраля в селе Новая Дофиновка Лиманского района Одесской области на улице Школьной в результате взрыва газового баллона загорелся частный жилой дом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В результате ЧП пострадали три человека. До прибытия пожарно-спасательных подразделений в реанимацию Одесской областной больницы госпитализировали хозяина дома, его жену и их знакомого, который был у них в гостях. Состояние пострадавших тяжелое.

На момент прибытия первого подразделения спасателей открытым огнем была охвачена вся крыша одноэтажного жилого дома. В результате взрыва и пожара произошло обрушение части крыши здания. В 19:19 пожар был локализован и в 20:01 ликвидирован на площади 100 кв. м.

Предполагаемая причина пожара — взрыв газового баллона. К ликвидации ЧП привлекли 3 единицы основной пожарной техники и 17 человек личного состава.

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