В США пассажирский поезд железнодорожной компании Amtark столкнулся с грузовым составом.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой представителей компании.

Инцидент произошел в в штате Южная Каролина. По данным правоохранителей, два человека погибли и 50 пострадали.

Столкновение поезда следовавшего из Нью-Йорка и Майами произошло вблизи шоссе. В поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа.

Фото: twitter.com/LCSD_News

Как сообщала "Страна", ранее появились фото и видео с места столкновения двух поездов в Австрии. Как минимум, 20 человек получили травмы. По одной информации, шесть человек находятся в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что в столичном метрополитене объяснили причины остановки поездов на красной ветке.