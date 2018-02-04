В США пассажирский поезд столкнулся с грузовым
В США пассажирский поезд железнодорожной компании Amtark столкнулся с грузовым составом.
Об этом сообщает Fox News со ссылкой представителей компании.
Инцидент произошел в в штате Южная Каролина. По данным правоохранителей, два человека погибли и 50 пострадали.
Столкновение поезда следовавшего из Нью-Йорка и Майами произошло вблизи шоссе. В поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа.
Фото: twitter.com/LCSD_News
Как сообщала "Страна", ранее появились фото и видео с места столкновения двух поездов в Австрии. Как минимум, 20 человек получили травмы. По одной информации, шесть человек находятся в тяжелом состоянии.
Также мы писали, что в столичном метрополитене объяснили причины остановки поездов на красной ветке.
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