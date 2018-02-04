По Киеву проедет колонна владельцев авто на еврономерах, из-за которых изменил маршрут Саакашвили
В центре Киева собрались участники автопробега общественного объединения "Авто Евро Сила" в рамках акции за доступное растаможивание автомобилей.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина.
Со сцены, установленной напротив здания ЦУМа, выступают активисты объединения, которые призывают власти снизить налог на ввозимые из-за границы автомобили. Также они призывают искоренить коррупцию на украинской таможне.
Участники автопробега намерены двумя колоннами проехать по многим улицам столицы и финишировать возле станций метро "Бориспольская" и "Левобережная".
На улицах, прилегающих к Крещатику, стоят полицейские автобусы. Однако на тротуаре и проезжей части полицейских нет.
Акция автомобилистов продлится сегодня до 15:00.
Как сообщала "Страна", в центре Киева в это же время проходит марш лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили за импичмент президента Петра Порошенко. Из-за проведения акции "евробляхеров" на пути следования, было решено изменить маршрут. Он будет проходить по улице Владимирской до Европейской площади.
Напомним, что сегодня, в день митинга Михаила Саакашвили, а также других акций, в центр Киева стянули две тысячи правоохранителей и перекрыли бульвар Шевченко.