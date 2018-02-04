В центре Киева собрались участники автопробега общественного объединения "Авто Евро Сила" в рамках акции за доступное растаможивание автомобилей.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина.

Со сцены, установленной напротив здания ЦУМа, выступают активисты объединения, которые призывают власти снизить налог на ввозимые из-за границы автомобили. Также они призывают искоренить коррупцию на украинской таможне.

Участники автопробега намерены двумя колоннами проехать по многим улицам столицы и финишировать возле станций метро "Бориспольская" и "Левобережная".

На улицах, прилегающих к Крещатику, стоят полицейские автобусы. Однако на тротуаре и проезжей части полицейских нет.

Акция автомобилистов продлится сегодня до 15:00.

Как сообщала "Страна", в центре Киева в это же время проходит марш лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили за импичмент президента Петра Порошенко. Из-за проведения акции "евробляхеров" на пути следования, было решено изменить маршрут. Он будет проходить по улице Владимирской до Европейской площади.

Напомним, что сегодня, в день митинга Михаила Саакашвили, а также других акций, в центр Киева стянули две тысячи правоохранителей и перекрыли бульвар Шевченко.