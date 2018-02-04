В Испании у 15-летнего футболиста остановилось сердце во время матча
Юный игрок испанской "Альсиры" Начо Барбера умер во время матча на футбольном поле. Трагедия произошла в муниципалитете Онтеньент, который входит в состав автономной области Валенсия.
Об этом сообщается в Тwitter команды.
Начо Барбера получил сердечный приступ и сразу был доставлен в ближайшую больницу, однако медики не сумели помочь 15-летнему юноше.
"Альсира" отменила матчи всех своих команд на ближайшую неделю.
Всего год назад при схожих обстоятельствах умер еще один юный воспитанник клуба, когда играл в футбол вместе со своими друзьями в городке Льяури.
Фото: twitter.com/UDAlzira/
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