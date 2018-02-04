В центре Киева двинулся марш лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили за импичмент президента Петра Порошенко.

Об этом сообщают корреспонденты "Страны".

Изначально был заявлен традиционный маршрут- от парка Шевченко, далее по Крещатику и на Майдан. Но из-за проведения акции "евробляхеров" на пути следования, было решено изменить маршрут. Он будет проходить по улице Владимирской до Европейской площади.

Об этом сообщили организаторы у памятника Тарасу Шевченко, где собрались участники.

Марш двинулся. Его участники скандируют "Чемодан - вокзал - Мальдивы". На митинг пришел Михаил Саакашвили.

Напомним, что решение возобновить акции протеста Михо озвучил после проигрыша в Апелляционном суде, который приговорил Саакашвили к ночному домашнему аресту.

Фото: Страна ua

"Страна" ведет онлайн-репортаж из центра Киева.

Как сообщала "Страна", в день митинга Саакашвили в центр Киева стянули две тысячи правоохранителей и перекрыли бульвар Шевченко.