В Москве прошел самый сильный снегопад за всю историю метеонаблюдений
На Москву обрушился мощный снегопад, который признали самым мощным за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает Snob.
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи. В результате стихии пострадали еще пять человек. Повалены 360 деревьев.
Собянин прогнозирует, что погодная обстановка в Москве 4 февраля ухудшится. Сегодня также ожидается мощный снегопад и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Фото: twitter.com/MosSobyanin
3 февраля, в Москве выпало 14 миллиметров осадков, что стало рекордом для этого дня за всю историю наблюдений. Прежний максимум по осадкам зафиксировали в 1957 году, когда выпало 11,2 миллиметра осадков. По прогнозу снегопад ослабнет только к утру понедельника, 5 февраля.
Напомним, что из-за сложных погодных условий в ночь на воскресенье, 4 февраля, в Украине обесточены 394 населенных пункта в семи областях.
Как сообщала "Страна", вечером 3 февраля из снежных заносов на Закарпатье отбуксировали 29 авто.