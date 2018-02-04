На Москву обрушился мощный снегопад, который признали самым мощным за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает Snob.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи. В результате стихии пострадали еще пять человек. Повалены 360 деревьев.

Собянин прогнозирует, что погодная обстановка в Москве 4 февраля ухудшится. Сегодня также ожидается мощный снегопад и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Фото: twitter.com/MosSobyanin

3 февраля, в Москве выпало 14 миллиметров осадков, что стало рекордом для этого дня за всю историю наблюдений. Прежний максимум по осадкам зафиксировали в 1957 году, когда выпало 11,2 миллиметра осадков. По прогнозу снегопад ослабнет только к утру понедельника, 5 февраля.

Напомним, что из-за сложных погодных условий в ночь на воскресенье, 4 февраля, в Украине обесточены 394 населенных пункта в семи областях.

Как сообщала "Страна", вечером 3 февраля из снежных заносов на Закарпатье отбуксировали 29 авто.