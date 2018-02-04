Резиденцию на Даунинг-стрит атаковали мыши из-за бездействия кота Ларри
Службе по борьбе с вредителями пришлось 40 раз за год приезжать в канцелярию британского премьер-министра из-за того, что "официальный мышелов" резиденции не справляется со своими обязанностями.
Об этом пишет газета Sunday Times.
Согласно поступившим в распоряжение газеты документам, кот Ларри, который официально числится в штате Даунинг-стрит, упустил 29 крыс и мышей. Чтобы побороть нашествие грызунов, в резиденцию пришлось вызывать специалистов.
Обвинения в недобросовестной работе уже не первый раз звучат в адрес кота Ларри. В марте прошлого года СМИ сообщали, что мышелов даже может лишиться своей должности, поскольку предпочитает играть с мышами или вовсе не обращать на них внимания вместо того, чтобы ловить их.
Фото: wikipedia.org
Между тем, проблема с мышами в зданиях государственных институтов Великобритании стоит очень остро. Несколько депутатов неоднократно заявляли, что кота необходимо завести и в здании парламента, а члены городской ассамблеи Лондона напрямую обратились к мэру Садику Хану с аналогичной просьбой после того, как во время экскурсии школьников с потолка зала упала мышь.
Как сообщала "Страна", в последнее время жалобы стали поступать и на главного мышелова британского МИД, кота Палмерстона. Сотрудникам ведомства даже запретили кормить кота, чтобы стимулировать его к более активному образу жизни и эффективной работе.
Также мы писали, что в МИД Украины завели собственного кота Амбассадора