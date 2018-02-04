В воскресенье, 4 февраля, в центре Киева начался марш лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили за импичмент Петра Порошенко.

Об этом сообщают корреспонденты "Страны".

Решение возобновить акции протеста Михо озвучил после проигрыша в Апелляционном суде, который приговорил Саакашвили к ночному домашнему аресту.

Маршрут заявлен традиционный - от парка Шевченко, далее по Крещатику и на Майдан.

Однако на этот раз не факт, что все пройдет столь гладко, как было накануне. На Крещатике как раз сегодня проходит акция "АвтоЕвросилы" - организации, представляющей интересы владельцев машин на литовских номерах. А бульвар Шевченко уже перегородили автобусы Нацгвардии - широкой колонне Михо пройти там будет крайне проблематично.

Фото: Страна ua

Напомним, что "Страна" ведет онлайн-репортаж из центра Киева.

Как сообщала "Страна", в день митинга Саакашвили в центр Киева стянули две тысячи правоохранителей и перекрыли бульвар Шевченко.