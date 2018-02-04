В третьем периоде матча регулярного чемпионата Украины по хоккею, в котором донецкий "Донбасс" в Дружковке обыграл белоцерковский "Белый Барс" (7:3), произошла массовая драка.

Видео размещено на youtube канале УХЛ.

Игроки "Белого Барса" участвовали в потасовке, находясь на своей скамейке, а игроки "Донбасса" пытались достать соперников, стоя на льду.

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Видео: Youtube /УХЛ

Отметим, что в новом сезоне УХЛ принимает участие шесть хоккейных клубов: Белый Барс" (Белая Церковь), ХК "Волки" (Бровары), "Галицкие Львы" (Новояворовск), МХК "Динамо" (Харьков), ХК "Донбасс" (Донецк), ХК "Кременчук" (Кременчуг).

Как сообщала "Страна", "Донбасс" досрочно занял первое место в регулярном чемпионате Украинской хоккейной лиги, он в финальной серии одолел "Кременчук".

Ранее ХК Донбасс установил рекорд хоккейного чемпионата Украины по числу побед подряд.