Главред издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов заявил, что погибший пилот сбитого в Сирии российского штурмовика, не был гражданином Украины. Ранее "Новая газета" сообщила, что Роман Филиппов - уроженец Крыма.

Об этом сообщает "Громадське радио".

По данным Юрия Бутусова Филиппов - кадровый российский военный, который был переведен в Крым из России, и вошел в состав 37-го смешанного авиационного полка.

"Роман Филиппов был одним из лучших пилотов российской штурмовой авиации, неоднократно участвовал в российских военных маневрах Авиадартс", - отмечает Бутусов.

Военный летчик Воздушных сил ВСУ Владислав Волошин также отрицает существование "предателя по имени Роман Филиппов" в украинской авиации. "Я знаю практически всех летчиков из Крыма, но там не было ни одного предателя присяги по имени Роман Филиппов", - сообщил он.

Напомним, что террористическая организация "Хайет Тахрир аш-Шам" (прежнее название - "Джебхат ан-Нусра") взяла на себя ответственность за атаку, в результате которой был сбит российский штурмовик Су-25.